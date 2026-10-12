AKP ve MHP'nin oylarıyla yürürlüğe giren 'çoklu baro' düzenlemesinin ardından kurulan İstanbul 2 No’lu Barosu, sandık başına gitti. Seçimde AKP yönetimi ve MHP’li avukatların desteklediği Ali Kasım Tuna ile bağımsız İslami çevreler ve milli görüş geleneğinden gelen hukukçuların desteklediği Rıza Saka yarıştı.

6 OY FARKLA RIZA SAKA KAZANDI

Açıklanan geçici sonuçlara göre Rıza Saka 1022 oy alarak seçimi göğüslerken, Ali Kasım Tuna 1016 oyda kaldı. Diğer aday Murat Güneş ise 51 oy aldı. Sadece 6 oy farkla seçimi kazanan Saka'yı destekleyen grubun salondaki galibiyeti tekbir getirerek kutlaması dikkat çekti.

AKP'Lİ İSİMLER SAHADA DESTEK VERMİŞTİ

Seçim öncesinde Ali Kasım Tuna’nın adaylığına AKP cephesinden üst düzey destek gelmişti. AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir adaylık tanıtımına katılırken, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Tuna’ya desteğini açıkça ilan etmişti.

ALİ KASIM TUNA: "31 GEÇERSİZ OY VAR, İTİRAZ ETTİK"

Açıklanan sonuçların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ali Kasım Tuna, sürecin henüz kesinleşmediğini belirterek İlçe Seçim Kurulu'na başvuracaklarını duyurdu. Tuna açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adaylar arasındaki oy farkının yalnızca 6 olmasına karşılık, 31 oyun geçersiz sayıldığı hususu gözden kaçırılmamalıdır. Sandık işlemleri ve oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerimiz başta olmak üzere seçim sonuçlarını etkileyebilecek çeşitli hususlarda itirazlarımız bulunmaktadır. İtirazlarımız henüz karara bağlanmamışken sonuçların kesinleşmiş gibi sunulması doğru değildir."