Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Yahşihan Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, AKP’li eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında 4 ilde operasyon düzenlendi.

Ahmet Sungur

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak”, “rüşvet”, “irtikap”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlarından haklarında soruşturma başlatılan zanlılardan 31’i gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve diğer adreslerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dijital materyallere el konuldu.

Osman Türkyılmaz

Gözaltına alınanlar arasında iki eski belediye başkanının yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanları da yer alıyor.