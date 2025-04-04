Başkanlık sistemine geçilmesiyle birlikte işlevsizleştirilmeye çalışılan parlamenter sistemin en önemli ayağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) halkın sorunlarına kapatılıyor. Muhalefet partilerinin halkın sorunlarına dair verdikleri hemen hemen bütün araştırma önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor.

YÜZDE 22’Sİ GÖRÜŞÜLDÜ

Emeklilerin sorunları, yap–işlet–devret modeliyle yapılan projelerin ekonomik yükü, vergi vermeyen şirketler, deprem sonrası yaşanan sorunlar, kadına yönelik şiddet, yükselen kiralar gibi muhalefetin verdiği tüm araştırma önergelerinin TBMM’de iktidar oylarıyla reddedildiğini söyleyen CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, “AKP ve MHP vatandaşların sorunlarına kulak tıkıyor. Bu dönem TBMM’ye 2 bin 569 araştırma önergesi verildi, sadece 576’sı görüşüldü” dedi. Akay’ın verdiği rakamlara göre Meclis’teki muhalefet vekillerinin verdikleri araştırma önergelerinin yalnızca yüzde 22’si görüşüldü.

TBMM’nin 28’inci dönemini kapsayan Haziran 2023’ten Mart 2025’e kadar TBMM Başkanlığı’na toplam 2 bin 569 adet araştırma önergesi verildi. CHP’li Akay’ın soru önergesine cevap veren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, bu dönemde 576 araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldüğünü açıkladı ancak bu önergeler de iktidar oylarıyla reddedildi.

Akay, “Ne yazık ki TBMM’ye sunduğumuz araştırma önergelerinin çoğu gündeme alınmadığı gibi, gündeme alınanlar da AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor. İktidar ve ortağı vatandaşlarımızın sorunlarını yok saydığı gibi onların yarasına merhem olacak adımları da atmıyor” dedi.