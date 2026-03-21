Cem YILDIRIM

Bayramlarda büyükler küçüklere harçlık verirken, AKP iktidarında herkes harçlığa muhtaç hale geldi. Özellikle sayıları 17 milyonu bulan emekliler zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor.

HEDİYE ÇEKİ VERDİLER

Bayram ikramiyesini de 4 bin lirada da sabit tutan iktidar vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı.

AKP Osmaniye İl Başkanlığı vatandaşa “Bayram harçlığı” dağıttı. İl Başkanlığı önünde uzun kuyraklar oluştu ve izdiham yaşandı. Çocuklar, yaşlılar hatta engelliler bir gıda marketinin 1000 liralık yardım çekini alabilmek için yarıştı. AKP İl Başkanlığı binası önündeki dağıtımda itiş kakış ve onur kırıcı görüntüler de ortaya çıktı.

‘AKP FAKİRLİK KOLLARI’

SÖZCÜ TV Programcısı Ekrem Açıkel “Şu hale bakar mısınız, kadınlar erkekler... Bayram harçlığı dağıtılacak. İnsanlar koşmuş izdiham yaşanıyor. ‘AKP Fakirlik Kolları’ görüyor musunuz? Ne acı bir manzara. Türkiye’de ekonomi nasıl? Ülke nasıl yönetiliyor? Geleceğe dair mutlu musunuz? Bayram geldi. Bayram harçlığı için bu görüntüler... Bakar mısınız, insanlar birbirini eziyor. AK Parti bayram harçlığı dağıtıyor” dedi.

Çömez, görüntüleri paylaştı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, o anlara ilişkin görüntüleri paylaşarak, “Emekliye bayram ikramiyesi vermeyen AKP, parti binalarında harçlık dağıtıyor? AKP’nin Türkiye Yüzyılı diye pazarladığı bu mu? Zarflarda ne kadar var?” diye sordu.