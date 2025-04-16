ORC Araştırma 8-13 Nisan tarihleri arasında yaptığı Siyasi Eğilimler Araştırması'nı kamuoyu ile paylaştı.

İstanbul'da 2 bin 750 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 33,7 AKP diyenlerin oranı ise yüzde 31,2 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

DEM yüzde 7,1

MHP yüzde 5,5

Zafer yüzde 5,2

YRP yüzde 3,8

İYİ Parti yüzde 3,5

TİP yüzde 2,8

A Parti yüzde 1,9

BBP yüzde 1,7

YMP yüzde 1,4

Diğer yüzde 2,2

CHP İSTANBUL'DA FARKI AÇTI

14 Mayıs Genel Seçimlerinde AKP yüzde 36,06 oy desteği alırken CHP ise yüzde 28,33 oy almıştı.

AKP Genel seçimlere göre ciddi bir oy kaybı yaşarken ORC'nin 2 bin 680 katılımcılı 5-14 Mart araştırmasında ise CHP yüzde 33, AKP ise yüzde 30,4 ölçülmüştü.

CHP'nin İstanbul'daki oy desteği 1 ayda yüzde 0,7 artış kaydetti.

ANKARA'DA FARK 4 PUANA YAKLAŞTI

Ankara'da 2 bin 60 katılımcının yer aldığı araştırmada CHP diyenlerin oranı yüzde 34,1 olurken AKP diyenler oranı yüzde yüzde 30,4 oldu.

MHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 7,7 Zafer partisi diyenlerin oranı ise yüzde 5,3 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

İYİ Parti yüzde 5,1

YRP yüzde 3,5

DEM yüzde 3,2

A Parti yüzde 2,2

BBP yüzde 1,8

DEVA yüzde 1,6

YMP yüzde 1,2

Diğer yüzde 3,9

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AKP yüzde 32,53 oy alırken CHP'nin oy oranı yüzde 30,56 olmuştu.

İZMİR'DE FARK 2 KATINA YAKIN

İzmir'de ise bin 690 kişiyle yapılan ankette CHP diyenlerin oranı yüzde 43,5 olurken AKP diyenlerin oranı ise yüzde 22,5 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle sıralandı:

DEM yüzde 8,1

İYİ Parti yüzde 7,6

MHP yüzde 4

Zafer yüzde 3,5

TİP yüzde 2,3

A Parti yüzde 1,8

YRP yüzde 1,6

BBP yüzde 1,5

YMP yüzde 1,2

Diğer yüzde 2,4

14 Mayıs'ta CHP yüzde 40,90 AKP ise yüzde 25,26 oy desteği almıştı.

Anketteki verilere göre; CHP'nin oy desteği AKP'nin 2 katına yaklaştı.

BURSA'DA FARK KAPANIYOR

Bursa'da bin 620 kişinin katıldığı genel seçim anketinde AKP'nin oy desteği yüzde 33,6 olurken bu oran CHP'de yüzde 29,8 oldu.

MHP diyenlerin oranı yüzde 7,2, İYİ Parti diyenlerin oranı ise yüzde 6,1 oldu.

Diğer partilerin oy oranı şöyle sıralandı:

Zafer yüzde 5,5

YRP yüzde 5

A Parti yüzde 3,6

DEM yüzde 3,4

BBP yüzde 1,7

YMP yüzde 1,5

Diğer yüzde 2,6

14 Mayıs seçimlerinde ise AKP'nin oy oranı yüzde 39,01, CHP'nin oy desteği yüzde 24,38 olmuştu.

Malatya'da ise AKP'nin oy oranı yüzde 36,1 CHP'nin oy oranı ise yüzde 25,6 oldu.

14 Mayıs'ta ise bu oran AKP lehine yüzde 45,19 CHP'ninki ise yüzde 21,60 idi.