Sosyal medyada zaman zaman vatandaşların AKP'ye bilgileri dışında üye yapıldığına yönelik paylaşımlar dikkat çekerken, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de benzer bir durum yaşadı.
2025 yılında bilgisi dışında üye yapıldığını açıklayan Bildirici, istifa etmesinin ardından 2026'da bir kez daha üye yapıldığını duyurdu. Bildirici, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in üye sayısını 11 milyon 709 bin 913 olduğuna yönelik açıklamasına tepki gösterirken, "Bu haber yalan! Ömer Çelik'in açıkladığı AKP üyesi sayısının gerçek olmadığına eminim! En azından biri sahte üye! O da benim" diye isyan etti.
Bildirici, kendisinin yeniden 'gizlice' üye yapıldığını söyleyerek, "Bu bir sahtekarlık ve kimbilir kaç kişiyi bu yöntemle üye yapıyorlar?" ifadelerini kullandı.
'İSTİFA ETMİYORUM, BENİ ÜYELİKTEN ÇIKARIN'
Bildirici "Nasıl yaptıysanız beni öyle üyelikten çıkarın, istifa etmiyorum" dediği açıklamasının tamamında şunları kaydetti:
"Bu haber yalan! Ömer Çelik'in açıkladığı AKP üyesi sayısının gerçek olmadığına eminim! En azından biri sahte üye! O da benim!
Beni yine gizlice, benden habersiz üye yapmışlar... Bu bir sahtekarlık ve kimbilir kaç kişiyi bu yöntemle üye yapıyorlar? Geçen yıl Savcılığa suç duyurusunda bulunmaktan Yargıtay ve CİMER'e şikayete kadar birçok yere başvurup üyeliğimi sildirdim.
Meraktan geçen gün bakınca bir de ne göreyim, beni Ocak ayından bu yana yine AKP Etimesgut İlçesi'nde üye yapmışlar. Utanmamışlar...
Devlet partisi olunca insanları kendilerinden habersiz üye yapmak serbest mi? Suç duyurusunda bulunup sonuç alamıyorum, şikayet ediyorum işlem yapılmıyor. Bu kadar itirazdan sonra beni bir daha üye yapmak tam bir vurdumduymazlık, ahlaksızlık, sahtekarlıktır. Bir daha söylüyorum, BENİ ÜYELİKTEN ÇIKARIN. Nasıl yaptıysanız öyle çıkarın üyelikten. İSTİFA ETMİYORUM...
Eğer bunun sorumlusunu ortaya çıkarmıyorsanız, (ki geçen sefer üzerini örttünüz) sahte üye kaydetmek sizin parti politikanız demektir. Bu sahtekarlığa izin veriyorsanız onaylıyorsunuz. Bunlar öyle sehven falan olacak işler değil..."