Sosyal medyada zaman zaman vatandaşların AKP'ye bilgileri dışında üye yapıldığına yönelik paylaşımlar dikkat çekerken, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici de benzer bir durum yaşadı.

2025 yılında bilgisi dışında üye yapıldığını açıklayan Bildirici, istifa etmesinin ardından 2026'da bir kez daha üye yapıldığını duyurdu. Bildirici, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in üye sayısını 11 milyon 709 bin 913 olduğuna yönelik açıklamasına tepki gösterirken, "Bu haber yalan! Ömer Çelik'in açıkladığı AKP üyesi sayısının gerçek olmadığına eminim! En azından biri sahte üye! O da benim" diye isyan etti.

Bildirici, kendisinin yeniden 'gizlice' üye yapıldığını söyleyerek, "Bu bir sahtekarlık ve kimbilir kaç kişiyi bu yöntemle üye yapıyorlar?" ifadelerini kullandı.

'İSTİFA ETMİYORUM, BENİ ÜYELİKTEN ÇIKARIN'

Bildirici "Nasıl yaptıysanız beni öyle üyelikten çıkarın, istifa etmiyorum" dediği açıklamasının tamamında şunları kaydetti: