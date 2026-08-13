CHP’nin başına mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun atanmasının ardından partisinden istifa eden Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere’nin AKP’ye geçeceği öne sürüldü.

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Karadere, 22 Temmuz’da CHP’den istifa ederek görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdürme kararı aldı. Yerel basında ise Karadere’nin önümüzdeki günlerde AKP’ye katılacağı iddia edildi.

Karadere, “Şu anda herhangi bir partiye geçme gibi bir düşüncem yok” diyerek AKP’ye katılmayacağını ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

DAHA ÖNCE AKP'DEN BAŞKANLIK YAPTI

Erol Karadere, 2004-2009 ve 2009-2014 dönemlerinde AKP'den aday olarak girdiği seçimleri kazanarak belediye başkanlığı yaptı.

Karadere, 2024 yerel seçimlerinde ise CHP'nin adayı olarak yeniden belediye başkanı seçildi.