CHP’den istifa ettikten sonra AKP'ye katılacağına yönelik iddialar ortaya atılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, YENİ Parti Muğla İl Kongresi’nde il başkanlığı görevine seçilen Nail Kızıl için bir tebrik mesajı yayımladı.

"KONGRE SONUÇLARI MUĞLA’MIZA HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya (X) hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Aras, Nail Kızıl ve yönetimine başarı dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"YENİ Parti Muğla İl Kongresi’nde İl Başkanı seçilen Sayın Nail Kızıl’ı tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetimine görevlerinde başarılar diliyorum. Kongre sonuçlarının Muğla’mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

AKP’YE GEÇECEĞİ İDDİALARI GÜNDEMDEKİ YERİNİ KORUYOR

CHP’den ayrılmasının ardından Ahmet Aras’ın AKP’ye katılacağı yönünde siyasi kulislerde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Gazeteci Sinan Burhan, CHP’li bir genel başkan yardımcısıyla yaptığı görüşmeye dayanarak Aras’ın AKP’ye geçeceğinin kendisine söylendiğini öne sürmüştü.

"SEÇMEN İRADESİNE SAYGI DUYULMALI" DEMİŞTİ

İddialar üzerine 13 Ekim’de açıklama yapan Ahmet Aras, seçimde rakip olduğu bir partiye katılmayı doğru bulmadığını ifade ederek seçmen iradesine vurgu yapmıştı. Aras, bu açıklamasının ardından 16 Ekim’de CHP’den resmen istifa etti.

İstifa gerekçesini kendisi üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların belediye hizmetlerini gölgelemesi olarak açıklayan Aras, "Benim tarafım Muğla’dır" diyerek görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurmuştu.