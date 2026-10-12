Sözcü TV'de yayımlanan Öncesi Sonrası programında konuşan Senem Toluay Ilgaz, AKP'ye geçeceği iddia edilen belediye başkanlarına ilişkin tartışmalara Antalya'yı da ekledi. Ilgaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın isim vermeden yaptığı açıklamanın ardından Antalya'nın gündeme geldiğini belirterek, gözlerin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'e çevrildiğini söyledi.

BÜŞRA ÖZDEMİR AKP'YE Mİ GEÇİYOR?

Ilgaz, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın konuştu, 'Sırada bir büyükşehir var, o kadar söyleyeyim' dedi, isim vermedi. Önce Sinan Burhan verilmeyen ismin 'Antalya' olduğunu söyledi. Gözler şimdi Muhittin Böcek'in tutuklanması sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili olan Büşra Özdemir'de...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan sonra Antalya Büyükşehir Belediye'de AKP'ye mi geçecek ve hani ayak sesleri diye nitelendirdiğimiz olay var ya burada da karşımıza çıktı. CHP'li yetkililer Büşra Özdemir'e ulaşmaya çalıştı ama aramalar cevapsız kaldı. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor diyoruz o nedenle bizde."

"ÖZGÜR ÖZEL İLE BU SABAH KONUŞTU"

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında Özdemir'le ilgili "Bugün sabah itibariyle kendisinin genel başkanımıza ulaştığını, bir vesileyle konuştuğunu, böyle bir durum olmadığını İfade ettiğini söyleyebilirim. Tabii biz o kadar çok olayla karşılaşıyoruz ki insanların zaman zaman İşte bu tür söylentilerin çıkması ya da bunları sorması da gayet normal. Nerede, hangi belediyeye, hangi belediye başkan vekiline, nerede meclis üyesine Baskı ve şantaj tespit ettiğimizde paylaşıyoruz ama bunların bugün itibariyle sonu geldi mi, kesildi mi dersek kesilmedi yani. Farklı zamanlarda bu yönde farklı teşebbüslerde de bulunacaklardır" ifadelerini kullandı.

"CEVAP VERMEYİ TERCİH ETMİYORDUM"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda hakkındaki iddialara bugüne kadar yanıt vermemeyi tercih ettiğini belirten Özdemir, "“Son günlerde, aslında son 15 aydır hakkımda çok fazla haber yapılıyor. Fark etmişsinizdir, benim de böyle bir alışkanlığım var, cevap vermeyi tercih etmiyorum. O da benim yapım diyelim. Hiçbirine cevap vermiyorum ama cevap vereceğim çünkü 1 haftadır artık çok yorucu bir süreç oluşmaya başladı" diye konuştu.

Görevinin zorluğuna dikkat çeken Özdemir, “Ben zaten yeterince çok zor bir dönemde göreve geldim, zor bir görevi devraldım ve bu görevi de elimden gelen en iyisiyle yaptığımı düşünüyorum. Bu sorumluluğa layık olmaya çalışıyorum" dedi.

"CHP ÇATISI ALTINDA SİYASET YAPIYORUM"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yaptığını belirten Özdemir, nezaket çağrısında bulundu. Özdemir, “Ben Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapıyorum Antalya Büyükşehir Başkan Vekili olarak. Ben çok nezaketli yaklaşıyorum. Bu tarz konuşmalar, birilerinin adı konuşulurken de insanların biraz daha nezaketli, biraz daha düşünceli davranmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

"BAKANLARLA GÖRÜŞÜRÜM"

Antalya’nın turizm ve tarım açısından önemine değinen Özdemir, yerel yönetimlerin temel sorumluluğunun kente hizmet etmek olduğunu belirtti. Bakanlıklar ve ilgili kurumlarla görüşmelerini sürdürdüklerini aktaran Özdemir, bu temasların karşılıklı saygı ve diyalog çerçevesinde gerçekleştiğini söyledi. Özdemir, “Antalya sadece Türkiye’nin değil, dünyanın turizm cenneti, ülkemizin tarım ve turizminin başkentidir. Yerel yönetimin siyasetten bağımsız olduğunu, ağır siyasetin, ciddi siyasi söylemlerin milletvekillerinin ve ilçe başkanlarının yapması gerektiğine inanan bir kişiyim. Bizim sorumluluğumuz, bu şehre hizmet etmek üzere seçilmiş olduğumuz için bu kentte hizmet etmektir diye düşünenlerdenim" diye konuştu. Bakanlıklar, il müdürlükleri ve Antalya Valiliği ile olumlu diyaloglar geliştirdiklerini ifade eden Özdemir, bu yaklaşımın kent için yararlı olduğunu düşündüğünü kaydetti.