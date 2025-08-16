Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanladı. İktidar medyasında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasının ardından CHP’den bazı büyükşehir belediye başkanlarının da partilerini değiştireceği öne sürülmüştü.

Aras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP sayesinde halktan aldığı oyları zimmetine geçirecek şekilde başka bir partiye geçmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Aras açıklamasında, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak, halkımıza ait hiçbir şeyi zimmetime geçirmemin düşünülemeyeceği gibi, beni böylesine değerli bir makamın adaylığına layık görerek onurlandıran Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez.

Gelip geçici olan bu görevler sırasında bıraktığımız izler; gelecekte ailemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın, gururu veya utancı olacaktır.

Siyaset hayatının akışı içinde görüşler değişebilir, fikir ayrılıkları yaşanabilir ve hatta, ayrılıklar da olabilir ancak, bu ayrılık bir siyasi partiden olacaksa; o siyasi partinin adaylığı sayesinde gelinen makamdan da ayrılmak gerekir.

Sonuç olarak, halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez. Benim inancım ve düşüncem, budur." ifadelerini kullandı.