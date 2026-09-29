Yeniden Refah Partisi’nden istifa edip AKP’ye katılacağı iddia edilen İstanbul Milletvekili Doğan Bekin açıklama yaptı.

‘YARIN SAAT 14.00’TE GERÇEKLERİ ORTAYA KOYACAĞIM’

Bekin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışı programında bulunduğum süre zarfında yazılı ve sosyal medyada şahsımla ilgili çıkan ve bana dayandırılmaya çalışılan fabrikasyon(asılsız) haber ve açıklamaların benimle yakından ya da uzaktan hiçbir ilgisi olmadığını burada açıkça ifade etmek isterim. Yarın saat 14.00'te TBMM'de yapacağım ayrıntılı basın açıklamasıyla merak konusu olan gerçekleri ortaya koyacağım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AKP'YE KATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, 2024 yılında Yeniden Refah Partisi’nden istifa edip AKP’ye katılan İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu’nun ardından Bekin’in de AKP’ye katılacağını öne sürmüştü.

‘SUAT KILIÇ ISRARLA HAYIR OYU VERMEMİ İSTEDİ’

Gazeteci Nevzat Çiçek ise sosyal medya paylaşımında, Bekin'in partideki idari görevlerinden istifasında Suat Kılıç ile yaşadığı görüş ayrılıkları ve gerilimin etkili olduğunu belirterek kendisine şu ifadeleri kullandığı belirtmişti:

“Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde genel başkanımız oy kullanma inisiyatifini bana bıraktı ama Suat Kılıç ısrarla hayır oyu vermemi istedi. Bu da yetmediği gibi gençlik kolları başkanımızın tepki çeken twitini de attırdı.

‘MERAK EDİLENLERİ CEVAPLANDIRACAĞIM’

Ben idari görevlerimden istifa ederken, milletvekilliğinden de istifa etmek istedim ama bu konuda geçmişten beri siyaset yürüttüğümüz insanların ricasıyla milletvekilliğinden istifa etmedim. Birçok partiden, arkadaşlardan mesajlar aldım ama bu konuda nasıl ve nerede siyaset yürüteceğimle ilgili karar vermiş değilim. Salı ya da çarşamba günü düzenleyeceğim basın toplantısıyla merak edilenleri cevaplandıracağım”.