Tutuklu bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in avukatı Eray Akbal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürriyet’i cezaevinde ziyaret ettiğini aktardı.
MESAJINI AVUKATI İLETTİ
Akbal paylaşımında, “İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’i cezaevinde ziyaret ettim. Fatma Hanım bir mesajı sizlere iletmemi istedi. 'AKP’ye geçeceğime paşa paşa yatarım'” ifadelerini kullandı.
'AKP'YE GEÇECEĞİME PAŞA PAŞA YATARIM'
Hürriyet ise bu paylaşımı alıntılayarak büyük harflerle, “AKP’YE GEÇECEĞİME PAŞA PAŞA YATARIM..” diye yazdı.