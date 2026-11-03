Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, düzenlediği basın toplantısında son dönemde kamuoyunda sıkça dillendirilen ve AKP'ye katılacağı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

Görev süresinin kalan bölümünde yalnızca Manisa’ya hizmet etmeye odaklandığını vurgulayan Dutlulu, parti değiştirmek gibi bir düşüncesinin bulunmadığını ifade etti.

"RESMÎ BİR TEKLİF YOK, BİR YERE GİTMEK GİBİ BİR DERDİM DE YOK"

Söz konusu söylentilere ve perde arkasında konuşulanlara açıklık getiren Besim Dutlulu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kendi aramızda muhabbetlerde AK Partili arkadaşlar 'A gelsen ne güzel olur' şeklinde şeyler oluyor ama resmî oturup konuştuğumuz bir teklif yok. Zaten benim de bir yere gitmek gibi bir derdim yok. Şu anda birkaç defa da yaptım bu açıklamayı. Benim bir derdim var; şu şehre iki buçuk sene kaldı, çok net söylüyorum, iki buçuk sene boyunca elimden geldiğince hizmet edeyim. Bunun zaten 4-5 ayı seçimle geçer. İki senede projelerimiz var. O projeleri bir an önce başlatalım, ihalelerini yapalım ki birçoğunu başlattık. Taç Bina yapımı başladı. Çok güzel proje olacak. Manisa'ya çok yakışan proje olacak. Cumhuriyet Meydanı'nı elden geçireceğiz, anıtlarına sunacağız. Kavşak projelerimiz devam ediyor. Huzurevimiz aynı şekilde artık son ihale aşamasına geldi. Birçok projemiz var bu şekilde yaptığımız. Onlarca projemiz var. Amacımız bu projeleri bir an önce ilerletelim, yapalım, bitirelim. Hakkını verelim."

"HER SİYASİ GÖRÜŞTEN OY ALDIM"

Siyaseti her zaman ikinci planda tuttuğunu belirten Dutlulu, yerel seçimlerde tüm kesimlerin desteğini aldığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Benim için siyaset ikinci planda. Ne zaman siyaset bana laf sokmaya başlıyor, ben o zaman cevap veriyordum. Akhisar'da, ilçe belediye başkanlığımda da böyleydi. Büyükşehirde de böyle. Böyle olmaya devam edecek. Zamanında Allah rahmet eylesin, Ferdi Başkan yüzde 60 oy aldı. Ben de Akhisar'da yüzde 60 oy aldım. Birçok belediye başkanımız çok ciddi oylar aldı. Bu oyları alırken biz sadece Cumhuriyet Halk Partililerin oyunu almadık. Biz her siyasi görüşten, her siyasi partiden oy aldık. MHP'den oy aldık. AK Parti'den oy aldık. Ben bu partilerin seçmenlerinden çok ciddi destek alıyorum. O seçmen 2019'da yüzde 55 aldım. Sonra 2023 geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu bir anda yüzde 38'e düştü Akhisar'da. Demek ki yüzde 20 fark var. Bu insanlar bize güvenmiş, oy vermiş. Sonra yüzde 55, yüzde 60'a çıktı ki seçilmiş bir belediye başkanının oyunu yükseltmesi çok zordur. Çünkü beş sene boyunca yıpranırsınız. Buna rağmen eğer oyunuz yükseliyorsa siz başarılı belediye başkanlığı yapmışsınızdır ve her belediye başkanı yapamaz. Ben Türkiye'de oyunu yükselten 10 belediye başkanından birisiyim. Akhisar'da 2019-2024 arasında. Bunu herkesin gönlüne girerek yaptım. Bize oy versin vermesin her köye, her mahalleye hizmet ederek yaptım."

"LÜTFEN KİMSE GÖLGE ETMESİN"

AKP seçmeni de dahil olmak üzere her kesime eşit hizmet götürme gayesinde olduğunu dile getiren Dutlulu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Manisa'da herkese hizmet edeceğim, herkese eşit hizmet vereceğim. AK Partili de gönlünden geçirsin, 'Besim Başkan AK Parti'ye' geçsin diye. MHP'li de gönlünden geçirsin. İYİ Partili de gönlünden geçirsin. Bu beni onore eder. Ben tek bu açıklamayı yaptım diye dedikodular çıktı. Çok sorun değil. Lütfen kimse gölge etmesin. Ben işime bakayım, Manisa'ya hizmet edeyim. Benim kimseyle bir derdim, kimseden alacağım, vereceğim bir şey yok. Ben Manisa'ya hizmet etmek istiyorum."