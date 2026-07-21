Ankara kulislerinde bir süredir İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban'ın partisinden istifa ederek AKP'ye geçeceği konuşuluyordu.

Gurban'ın partiyle ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına ara vermesi ve hesaplarından 'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili' ifadesini silmesi iddiaları daha da güçlendirdi.

Son olarak İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, geçtiğimiz gün Gurban'a ulaşamadığını, telefonlarına çıkmadığını açıkladı.

Gazeteci Ökkeş Özekşi'ye konuşan Gurban, Kavuncu'nun "Yani kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapalı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum. İletişim kurmanız lazım ki bir araya gelebilesiniz" sözlerine tepki gösterdi.

'ÜLKÜCÜ DEĞİLİM, 16 YIL AKP ÜYESİYDİM'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile geçtiğimiz günlerde görüştüğünü belirten Gurban, "Ben genel başkana çıktım dedim ki 1 yıldır önerge veremiyorum. Çünkü 4-5 tane milletvekili imza atmıyor. Bizim danışmanları kovmuş hatta birisi. Gaziantep’te fırtına yaşandı, köyleri gezdik, önerge veremiyoruz. İmza atmıyorlar, bizim sayımız az. Genel başkanım, ben böyle böyle sorunlar yaşıyorum adamlar önergeye imza atmıyor. Ben 1 senedir önerge veremiyorum dedim. Buğra Kavuncu, meclis konuşmasında, 'önce konuşmanı göstereceksin' diyor. Neden dediğimde, 'benim hayallerim var, siyasi hedeflerim var, kimseyle kötü olamam' diyor.

'MHP’ye AKP'ye kavga çıkartacak sözler laflar söylemeyin' diyor. Sen nasıl muhalif partisin? Ben 2007-2023 AKP Şahinbey üyesiyim. Ben 16 senelik partimi bırakmış gelmişim. Muhaliflik yapıyorum, sen diyorsun ki siyasi hedeflerim var, ben de şaşırıyorum ne yapacağımı. Biz muhalif parti miyiz? Nereye kadar Buğra’ya kaç kişi feda edilecek? Ben bir şey kaybetmem. Ülkücü kökenden gelen bir adam değilim. Millet, vatan bayrak sevdalısıyım" şeklinde konuştu.

'ERDOĞAN TRUMP'A GİDER YAPIYOR'

Partinin politikaları hakkında eleştirilerde bulunan Gurban, "Cumhurbaşkanı uçak yapıyor, Trump’a gider yapıyor, yerli savunma sanayi yapıyor. Bir sürü emekliye para dağıtıyor, bu halde yüzde 40 oy alıyor. Biz çıkıyoruz elimizi kurt işareti yapıyoruz, yüzde 10 alıyoruz, bu sürdürülebilir değil. Politikamızın olması lazım" ifadelerini kullandı.

'AKP'DE BİR TELEFON AÇARIZ...'

'AKP'ye geçersem elim daha güçlü olacak' diye Gurban şöyle devam etti:

"AKP'ye geçersem daha çözüm odaklı olurum, zaten ben İYİ Parti'de önerge veremiyorum ki, en azından AKP'de bir telefon açarız. Yani bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner. Ben gidip HDP’ye katılamam."