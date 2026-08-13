CHP’den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar sürerken, Tugay’ın 14 Ağustos’ta partiye katılacağı öne sürüldü.

tv100'e açıklamalarda bulunan Tugay, şu an için herhangi bir partiye geçme planının olmadığını söyledi.

Tugay şunları söyledi

-Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok -

Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim ancak her gün konuşulmak da beni üzüyor aslında. Tabii ki ben de kendime bir yol çizeceğim. Bazı şeylerin oturmasını bekliyorum çünkü şu an itibarıyla yerel bir yöneticiyim"

"Milletvekili olsam belki daha farklı konuşabilirim ama benim bir kente dair sorumluluğum var. O yüzden de bu süreci sakince bekliyorum.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

CHP'den 18 Haziran'da istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yeni bir 'siyasi oluşuma' ihtiyaç duyulduğunu kaydetmişti.

Tugay, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından da açıklama yapmıştı...

AKP'ye katılacağı iddialarını yalanlayan Tugay, "Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim" demişti...