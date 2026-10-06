CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçeceği iddia edilirken AKP’den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımda "kum saati" emojisi ve 07.10.2026 tarihi kullanıldı.

'GENEL SEKRETERİ DEĞİŞİYOR' İDDİASI

Gazeteci Nevzat Çiçek de Cemil Tugay’ın genel sekreterinin değiştirileceğini iddia etti. Çiçek, “Belediyeyi yöneten genel sekreterlik makamıdır. Bunun için büyük ihtimalle ya İzmir’deki Çevre, Şehirciliğin İl Müdürü ya da AK Parti de belediye işlerini çok iyi bilen eski bir belediye başkanı olması koşuluyla belediye hizmetlerini belli noktalarda değiştirecekler” ifadelerini kullandı.

‘‘ANNEM EVLATLIKTAN REDDEDERİM’ DEDİ’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ocak ayında yaptığı açıklamada, AKP’ye geçeceği iddialarını yalanlayarak, “Annem ‘seni evlatlıktan reddederim’, eşim ‘seni boşarım’ dedi; bu söylentilerin tamamı asılsız” ifadelerini kullanmıştı.