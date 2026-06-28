AKP’den 2021 yılında istifa edip İYİ Parti’ye katılan, geçtiğimiz perşembe günü ise AKP’ye geri dönen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan skandal hareket… AKP’ye geçtikten sonra Nevşehir’e giden Arı, AKP İl Başkanlığı’na girerken merdivenlerde kameraya ‘nah’ işareti yaptı. Bu fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan İl Başkanı Feyzi Aygün daha sonra sildi.





"YAPAY ZEKA" DEDİ



Arı, eleştirilen fotoğraf için, “Algı üretmek uğruna teknolojiyi art niyetli şekilde kullanmayı tercih edenlere elbette söyleyecek çok sözümüz var. Ancak biz, seviyemizi bu tartışmaların seviyesine indirmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; hakikat, eninde sonunda bütün yapaylıkların önüne geçer” dedi.



'AHLAKSIZIN TEKİYDİ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’ye geçince Arı için, “Ahlaksızın tekiydi, İYİ Parti tepe tepe kullansın” demişti.