İstanbul Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AKP'ye katılması sonrasında belediye yönetiminde yeni bir gelişme meydana geldi. Başkan Danışmanı ve Meclis Üyesi Hasan Özdemir, yayınladığı yazılı açıklamayla başkan danışmanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MECLİS ÜYELİKLERİ GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Yaptığı açıklamada danışmanlık görevinden ayrıldığını belirten Özdemir, hem Tuzla Belediye Meclis Üyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi sıfatıyla hizmetlerini sürdüreceğini ifade etti. Özdemir, halkın kendisine verdiği yetki ve güvenle Tuzlalı ve İstanbullu komşularına kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğini bildirdi.

"ASIL MAKAM KOMŞULARIMIZIN KALBİ"

İstifa kararını ilkeleri ve hizmet anlayışı çerçevesinde aldığını aktaran Özdemir, gerektiğinde sorumluluk almak kadar makamlardan çekilmeyi bilmenin de siyasete ve millete olan saygının bir gereği olduğunu kaydetti. Makamların geçici olduğunu vurgulayan Özdemir, meclis sıralarında ve sahada kentin hakkını savunmaya ve azimle çalışmaya devam edeceğini beyan etti.

Özdemir'in açıklaması ise şöyle: