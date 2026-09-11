AKP’li Başkan Yılmaz’a öz amcasından suç duyurusu

CHP’den AKP’ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve bazı belediye yöneticileri hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Yılmaz’ın öz amcası Mustafa Yılmaz’ın yaptığı başvuruda rüşvet, ihale usulsüzlüğü, belediye kaynaklarının şahsi işlerde kullanılması, tehdit ve muhaliflere yönelik şiddet hazırlığı gibi ciddi iddialar yer aldı. Mustafa Yılmaz Yılmaz’ın bazı kişiler hakkında şiddet uygulanması için kişi aradığını öne sürdü.

Başkanın bindiği araç ihale şirketinin çıktı

AKP’li Şehitkamil Belediyesi’nin 1 milyar 898 milyon TL’lik asfalt ihalesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın kullandığı öne sürülen araç gündeme geldi. CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, Yılmaz’ın kullandığı aracın, söz konusu ihaleyi alan AVOS Grup’un kardeş şirketi olduğu belirtilen EK-PET İnşaat adına kayıtlı olduğunu iddia etti. Öztürkmen, belediyenin asfalt ihalesinin en düşük teklifi veren firmaya değil, “fiyat dışı unsurlar” gerekçe gösterilerek dördüncü sıradaki AVOS Grup’a verildiğini savundu.