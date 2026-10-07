Muhalif belediyelere yönelik operasyonlar sürerken belediye başkanlarının AKP'ye katılması da dikkat çekiyor. Son olarak CHP'den aday olarak seçime giren ve 300 bin oy farkla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, AKP'ye katıldı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının AKP'ye geçmesine sert tepki gösterdi. Özel, transfer sürecini "Ya AKP'ye katıl ya içeri tıkıl" sözleriyle eleştirdi.
Belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan başkanların sayısı, AKP'ye katılan belediye başkanlarının sayısıyla aynı seviyeye ulaştı. Başkanvekili düzeyindeki katılımlar, tahliye edilen isimler ve başka bir olay nedeniyle tutuklu bulunan belediye başkanı da listelerde yer aldı.
AKP'YE GEÇEN 36 BELEDİYE BAŞKANI
1. Özlem Çerçioğlu – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
2. Mesut Özarslan – Ankara Keçiören Belediye Başkanı
3. Umut Yılmaz – Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı
4. Mustafa Güzel – Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı
5. Mustafa İberya Arıkan – Aydın Söke Belediye Başkanı
6. Malik Ercan – Aydın Yenipazar Belediye Başkanı
7. Osman Yıldırımkaya – Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı
8. Yasemin Fazlaca – Yalova Altınova Belediye Başkanı
9. Hasan Ustaoğlu – Konya Seydişehir Belediye Başkanı
10. Gökhan Budak – Ardahan Göle Belediye Başkanı
11. Hamit Tutuş – Batman Hasankeyf Belediye Başkanı
12. İsa Yıldırım – Antalya Aksu Belediye Başkanı
13. Hasan Turgut – Şırnak Karalar Belde Belediye Başkanı
14. Şenol Öncül – Çorum Aşdağul Belde Belediye Başkanı
15. Muammer Çelikbaş – Niğde Çiftlik Bozköy Belde Belediye Başkanı
16. Kadir Kumbul – Antalya Serik Belediye Başkanı
17. Burcu Köksal – Afyonkarahisar Belediye Başkanı
18. Veysel Topçu – Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı
19. Levent Koç – Ankara Haymana Belediye Başkanı
20. Mehmet Özcan – Edirne Keşan Belediye Başkanı
21. Eren Ali Bingöl – İstanbul Tuzla Belediye Başkanı
22. Orhan Çerkez – İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı
23. Yakup Odabaşı – Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı
24. Selim Çırpanoğlu – Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı
25. Engin Uysal – Kütahya Domaniç Belediye Başkanı
26. Tuncer Başoğlu – Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı
27. Saim Zileli – Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı
28. Saniye Bora Fıçı – İzmir Foça Belediye Başkanı
29. Şeref Güleser – Kayseri Felahiye Belediye Başkanı
30. Mustafa Dursun – Kayseri Akkışla Belediye Başkanı
31. Onur Emrah Yıldız – İzmir Çiğli Belediye Başkanı
32. Halil Öztürk – Antalya Elmalı Belediye Başkanı
33. Vahap Akay – Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı
34. Görbil Özcan – Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı
35. Aydın Dinçer – Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı
36. Cemil Tugay – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
AKP'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLERİ
1. Sacit Terzi – İstanbul Şile Belediye Başkan Vekili
2. Özlem Vural Gürzel – İstanbul Beykoz Belediye Başkan Vekili
TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI
1. Ekrem İmamoğlu – İstanbul Büyükşehir
2. Mehmet Murat Çalık – İstanbul Beylikdüzü
3. Resul Emrah Şahan – İstanbul Şişli
4. Hasan Akgün – İstanbul Büyükçekmece
5. Ahmet Şahin – Büyükçekmece Başkanvekili
6. Hakan Bahçetepe – İstanbul Gaziosmanpaşa
7. Özgür Kabadayı – İstanbul Şile
8. Hasan Mutlu – İstanbul Bayrampaşa
9. Alaattin Köseler – İstanbul Beykoz
10. Rıza Akpolat – İstanbul Beşiktaş
11. Tanju Özcan – Bolu
12. Muhittin Böcek – Antalya Büyükşehir
13. Oya Tekin – Adana Seyhan
14. Niyazi Nefi Kara – Antalya Manavgat
15. Ömer Günel – Aydın Kuşadası
16. Özkan Yalım – Uşak
17. Mustafa Bozbey – Bursa Büyükşehir
18. Yılmaz Tozan – Uşak Eşme
19. Onursal Adıgüzel – İstanbul Ataşehir
20. Murat Güneş – Ataşehir Başkanvekili
21. Fikret Albayrak – Düzce Akçakoca
22. Mustafa Günay – İzmir Güzelbahçe
23. Görkem Duman – İzmir Buca
24. Bora Balcıoğlu – İstanbul Silivri
25. Mustafa Turgut – Mersin Silifke
26. Ali Ercan Akpolat – İstanbul Adalar
27. İsmail Yetişkin – İzmir Seferihisar
28. Hüseyin Can Güner – Ankara Çankaya
29. Fatma Kaplan Hürriyet – Kocaeli İzmit
30. Sinem Dedetaş – İstanbul Üsküdar
31. Erdal Beşikcioğlu – Ankara Etimesgut
32. İlkay Çiçek – İzmir Menderes
33. Vahap Seçer – Mersin Büyükşehir
34. Mithat Bülent Özmen – İstanbul Eyüpsultan
35. Ahmet Serkan Tuncer – Mersin Mezitli
36. Abdullah Özyiğit – Mersin Yenişehir
TAHLİYE EDİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI
1. Zeydan Karalar – Adana Büyükşehir
2. Ahmet Özer – İstanbul Esenyurt
3. Abdurrahman Tutdere – Adıyaman
4. Kadir Aydar – Adana Ceyhan
5. İnan Güney – İstanbul Beyoğlu
6. Onur Yiğit – İzmir Balçova
7. Utku Caner Çaykara – İstanbul Avcılar
8. Ali Demirçalı – Adana Yüreğir
9. Mustafa Sarıgül – Tunceli Ovacık
BAŞKA BİR OLAY NEDENİYLE TUTUKLU
1. Hasbi Dede – Giresun Görele