Muhalif belediyelere yönelik operasyonlar sürerken belediye başkanlarının AKP'ye katılması da dikkat çekiyor. Son olarak CHP'den aday olarak seçime giren ve 300 bin oy farkla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, AKP'ye katıldı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanlarının AKP'ye geçmesine sert tepki gösterdi. Özel, transfer sürecini "Ya AKP'ye katıl ya içeri tıkıl" sözleriyle eleştirdi.

Belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan başkanların sayısı, AKP'ye katılan belediye başkanlarının sayısıyla aynı seviyeye ulaştı. Başkanvekili düzeyindeki katılımlar, tahliye edilen isimler ve başka bir olay nedeniyle tutuklu bulunan belediye başkanı da listelerde yer aldı.

AKP'YE GEÇEN 36 BELEDİYE BAŞKANI

1. Özlem Çerçioğlu – Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı

2. Mesut Özarslan – Ankara Keçiören Belediye Başkanı

3. Umut Yılmaz – Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı

4. Mustafa Güzel – Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı

5. Mustafa İberya Arıkan – Aydın Söke Belediye Başkanı

6. Malik Ercan – Aydın Yenipazar Belediye Başkanı

7. Osman Yıldırımkaya – Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı

8. Yasemin Fazlaca – Yalova Altınova Belediye Başkanı

9. Hasan Ustaoğlu – Konya Seydişehir Belediye Başkanı

10. Gökhan Budak – Ardahan Göle Belediye Başkanı

11. Hamit Tutuş – Batman Hasankeyf Belediye Başkanı

12. İsa Yıldırım – Antalya Aksu Belediye Başkanı

13. Hasan Turgut – Şırnak Karalar Belde Belediye Başkanı

14. Şenol Öncül – Çorum Aşdağul Belde Belediye Başkanı

15. Muammer Çelikbaş – Niğde Çiftlik Bozköy Belde Belediye Başkanı

16. Kadir Kumbul – Antalya Serik Belediye Başkanı

17. Burcu Köksal – Afyonkarahisar Belediye Başkanı

18. Veysel Topçu – Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı

19. Levent Koç – Ankara Haymana Belediye Başkanı

20. Mehmet Özcan – Edirne Keşan Belediye Başkanı

21. Eren Ali Bingöl – İstanbul Tuzla Belediye Başkanı

22. Orhan Çerkez – İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı

23. Yakup Odabaşı – Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı

24. Selim Çırpanoğlu – Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı

25. Engin Uysal – Kütahya Domaniç Belediye Başkanı

26. Tuncer Başoğlu – Tekirdağ Hayrabolu Belediye Başkanı

27. Saim Zileli – Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı

28. Saniye Bora Fıçı – İzmir Foça Belediye Başkanı

29. Şeref Güleser – Kayseri Felahiye Belediye Başkanı

30. Mustafa Dursun – Kayseri Akkışla Belediye Başkanı

31. Onur Emrah Yıldız – İzmir Çiğli Belediye Başkanı

32. Halil Öztürk – Antalya Elmalı Belediye Başkanı

33. Vahap Akay – Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı

34. Görbil Özcan – Erzurum Şenkaya Belediye Başkanı

35. Aydın Dinçer – Balıkesir Marmara Adalar Belediye Başkanı

36. Cemil Tugay – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

AKP'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLERİ

1. Sacit Terzi – İstanbul Şile Belediye Başkan Vekili

2. Özlem Vural Gürzel – İstanbul Beykoz Belediye Başkan Vekili

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARI

1. Ekrem İmamoğlu – İstanbul Büyükşehir

2. Mehmet Murat Çalık – İstanbul Beylikdüzü

3. Resul Emrah Şahan – İstanbul Şişli

4. Hasan Akgün – İstanbul Büyükçekmece

5. Ahmet Şahin – Büyükçekmece Başkanvekili

6. Hakan Bahçetepe – İstanbul Gaziosmanpaşa

7. Özgür Kabadayı – İstanbul Şile

8. Hasan Mutlu – İstanbul Bayrampaşa

9. Alaattin Köseler – İstanbul Beykoz

10. Rıza Akpolat – İstanbul Beşiktaş

11. Tanju Özcan – Bolu

12. Muhittin Böcek – Antalya Büyükşehir

13. Oya Tekin – Adana Seyhan

14. Niyazi Nefi Kara – Antalya Manavgat

15. Ömer Günel – Aydın Kuşadası

16. Özkan Yalım – Uşak

17. Mustafa Bozbey – Bursa Büyükşehir

18. Yılmaz Tozan – Uşak Eşme

19. Onursal Adıgüzel – İstanbul Ataşehir

20. Murat Güneş – Ataşehir Başkanvekili

21. Fikret Albayrak – Düzce Akçakoca

22. Mustafa Günay – İzmir Güzelbahçe

23. Görkem Duman – İzmir Buca

24. Bora Balcıoğlu – İstanbul Silivri

25. Mustafa Turgut – Mersin Silifke

26. Ali Ercan Akpolat – İstanbul Adalar

27. İsmail Yetişkin – İzmir Seferihisar

28. Hüseyin Can Güner – Ankara Çankaya

29. Fatma Kaplan Hürriyet – Kocaeli İzmit

30. Sinem Dedetaş – İstanbul Üsküdar

31. Erdal Beşikcioğlu – Ankara Etimesgut

32. İlkay Çiçek – İzmir Menderes

33. Vahap Seçer – Mersin Büyükşehir

34. Mithat Bülent Özmen – İstanbul Eyüpsultan

35. Ahmet Serkan Tuncer – Mersin Mezitli

36. Abdullah Özyiğit – Mersin Yenişehir

TAHLİYE EDİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI

1. Zeydan Karalar – Adana Büyükşehir

2. Ahmet Özer – İstanbul Esenyurt

3. Abdurrahman Tutdere – Adıyaman

4. Kadir Aydar – Adana Ceyhan

5. İnan Güney – İstanbul Beyoğlu

6. Onur Yiğit – İzmir Balçova

7. Utku Caner Çaykara – İstanbul Avcılar

8. Ali Demirçalı – Adana Yüreğir

9. Mustafa Sarıgül – Tunceli Ovacık

BAŞKA BİR OLAY NEDENİYLE TUTUKLU

1. Hasbi Dede – Giresun Görele