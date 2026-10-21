Çiğli Belediyesi şirketi ÇİBEL’de çalışan işçiler, geciken maaş ödemeleri ve karşılanmayan sendikal hakları nedeniyle iş bırakma kararı aldı. ÇİBEL İşyeri Temsiliyeti tarafından yapılan duyuruda, şantiye, idari bina ve bağlı birimlerde görev yapan işçilerin belirtilen saatlerde işten kaçınma haklarını kullanacağı bildirildi. Açıklamada, “Yarın, şantiye, idari bina ve bağlı tüm birimlerimizde saat 08.30-12.00 arasında, maaşlarımızın gününde yatırılmaması ve sendikal haklarımızın karşılanmaması nedeniyle işten kaçınma hakkımızı kullanacağız” denildi.

Eylem kapsamında Sabit Park ve Süpürge birimlerinde çalışan işçilerin şantiyede hazır bulunmaları ve parmak okutma işlemlerini burada gerçekleştirmeleri istendi. ÇİBEL İşyeri Temsiliyeti, söz konusu birimlerde görev yapan tüm personelin eylem saatlerinde şantiyede bulunması gerektiğini duyurdu.

İş bırakma eyleminde çöp toplama hizmetleri ise kapsam dışında tutuldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çöp toplama görevini yürüten işçilerin normal mesailerine devam edeceği belirtildi. ÇİBEL İşyeri Temsiliyeti, “Çöp toplama hizmetinde görev yapan temizlik işleri emekçisi arkadaşlarımız bu uygulamanın dışında tutulacaktır. Normal iş akışına devam edeceklerdir” açıklamasını yaptı.