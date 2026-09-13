CHP’den Tuzla Belediye Başkanı seçilen ve Ağustos 2026’da AKP’ye katılan Eren Ali Bingöl’ün 2024’te gündeme getirdiği ‘tartışmalı ihaleler ve kayıp kamera kayıtları’ Meclis gündemine taşındı. CHP’li Meclis Üyesi Filiz Akyol Akar, Eren Ali Bingöl’ün açıklamalarının ardından başlatılan incelemelerin sonucunu sordu.
TEFTİŞ KURULU GÖREVLENDİRDİ
Bingöl, 31 Mart seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, seçimden önce gerçekleştirilen bazı ihalelerin sözleşmelerinin mazbata verilmeden, 2 Nisan’da imzalandığını söylemişti. İhale bedellerinin piyasa koşullarına uygunluğunun ve firmaların katılım sayılarının araştırılması gerektiğini belirten Bingöl, Teftiş Kurulu’nu görevlendirdiğini açıklamıştı.
Bingöl belediyenin kamera kayıtlarının bulunduğu disklerin 2 ve 3 Nisan’da değiştirildiğini, 31 Mart ve 1 Nisan’a ait kayıtların bulunmadığını söyleyerek inceleneceğini belirtmişti.