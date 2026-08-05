CHP’den AKP’ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, YENİ Parti grubuna gündem maddeleri görüşülürken söz hakkı tanımadı. Köksal, “Böyle tartışma olmaz” diyen YENİ Partili Ramazan Akgöz’ün konuşmasını engelleyerek “Sizin derdiniz ünlü olmak, burası siyaset makamı değil” dedi. Gerginliğin büyümesi üzerine Köksal oturumu kapatarak salondan ayrıldı. Köksal, konuşmaların gündem sonunda yapılacağını söylemesine rağmen bu sözünü de yerine getirmedi. Gündem tamamlandıktan sonra verilen söz hakkı ise muhalefet tarafından “göstermelik” olarak nitelendirildi. Köksal’ın muhalefetin sözünü kestiği sırada tatlı yemeye devam ettiği anlar da sosyal meydada eleştiri yağmuruna tutuldu. Köksal’ın gençliğinde Akgöz’ün yanında avukatlık stajını yaptığı iddia edildi. Burcu Köksal, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Afyonkarahisar belediye başkanı olarak seçildi. 12 Mayıs 2026’da AKP’ye katıldı.

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