İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, uzun zamandır AKP'ye geçeceğine yönelik iddiaların ardından bugün AKP rozeti takmak için Ankara'ya geldi.



AKP Genel Merkezi önünde basın mensuplarına "İzmir'i çok seviyorum, İzmir'i güzel şeyler bekliyor" açıklamasında bulunan Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takacağı rozet ile AKP'ye resmen katılmış olacak.



Böylelikle AKP, iktidarında ilk kez İzmir'de yönetim koltuğuna oturacak.





İLK HAMLESİ ERDOĞAN'I TAKİP ETMEK OLDU



Tugay, AKP'ye katılmasına dakikalar kala sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takibe başladı. Öte yandan Tugay'ın daha önce takip ettiği YENİ Partili bazı isimleri takipten çıktığı ancak Özgür Özel'i takip etmeye devam ettiği görüldü.