İzmir’de CHP’den AKP’ye geçen Çiğli Belediyesi’nin ilk meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın parti değişikliğinin ardından yapılması planlanan ilk toplantı ertelenirken, toplantının 3 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilmesine karar verildi. Toplantının başlangıcında salonda bulunan sivil polisler ve çevik kuvvet ekipleri nedeniyle tepki gösterildi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da protesto edildi. Protestolar sırasında YENİ Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Umut Barış Ballıkaya, Yıldız’a su şişesi fırlattı. Ege Postası’nın haberine göre YENİ Partili Bülent Bingöl de toplantı salonunda sivil polislerin bulunmasına tepki gösterdi. Bingöl, belediye meclislerinin halka açık olduğunu belirterek uygulanan güvenlik önlemlerinin yasaya uygun olmadığını savundu. Bingöl, “27 yıldır bu meclislere gelir giderim. İlk defa, emniyet müdürümüzün dediğine göre Sayın Başkan emniyeti istemiş, emniyetten destek. 5393, 20. maddesi; belediye meclisleri halka açıktır!” ifadelerini kullandı.

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