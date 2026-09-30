İzmir Çiğli Belediyesi’nde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmasıyla başlayan siyasi hareketlilik, belediye yönetiminde istifa depremine yol açtı.
İKİ BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVİ BIRAKTI
Ege'den Sonsöz'ün aktardığına göreYıldız’ın parti değiştirme kararının ardından duruma tepki gösteren belediye üst yönetiminde ilk ayrılıklar gerçekleşti. Belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten meclis üyesi Şahin Çalı ile Belediye Başkan Yardımcısı Ronay Gezici, görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.
YENİ ATAMALARIN YAPILMASI BEKLENİYOR
İstifaların ardından Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın boşalan belediye başkan yardımcılığı makamlarına kısa süre içerisinde iki yeni atama yapacağı öğrenildi.
Belediyedeki bu ani görev değişimleri ve siyasi gelişmeler yerel kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor.