CHP’den AKP’ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile YENİ Parti’li Belediye Meclis Üyesi Kemal Demirkırkan arasındaki siyasi gerilim büyüyor. Demirkırkan’ın belediyeye ait hobi bahçesi, tahliye işlemine karşı açtığı dava sonuçlanmadan polis ve zabıta eşliğinde boşaltıldı. Demirkırkan, uygulamayı “siyasi intikam” olarak nitelendirdi.

DAVA BİTMEDEN POLİSLİ TAHLİYE

Afyonkarahisar Belediyesi, Belediye Meclisi üyelerinin hobi bahçelerinden yararlanamayacağı gerekçesiyle Demirkırkan’a tahliye tebligatı gönderdi. İşlemin hukuka aykırı olduğunu savunan Demirkırkan, 24 Haziran 2026’da Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak Demirkırkan’ın iddiasına göre mahkeme süreci tamamlanmadan belediye ekipleri harekete geçti. Kızının nikâhı nedeniyle kent dışında bulunan Demirkırkan’ın hobi bahçesine polis ve zabıta ekipleriyle gidildi. Kulübe ve Demirkırkan’a ait eşyalar alandan çıkarılarak tahliye gerçekleştirildi.

“SİYASİ İNTİKAM GÖRÜNTÜSÜ”

Demirkırkan, sözleşmesinin daha önce iki kez usulüne uygun şekilde yenilendiğini ve herhangi bir kural ihlali bulunmadığını belirterek tahliye kararının siyasi olduğunu savundu.

Aynı nitelikteki diğer hobi bahçelerinin kullanımının sürdüğünü belirten Demirkırkan, yalnızca kendi tahsisinin sonlandırılmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Demirkırkan, yaşananların artık kişisel bir mesele olmaktan çıktığını belirterek, “Bu konu artık bireysel bir mağduriyetin çok ötesine geçmiş, siyasi bir intikam görüntüsüne bürünmüştür” dedi.

İKİ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Demirkırkan ayrıca yaklaşık altı ay önce belediyeden kiraladığı billboardlara ilişkin reklam sözleşmesinin de “mücbir sebep” gerekçesiyle tek taraflı feshedildiğini açıkladı.

Aynı yönetimin kısa süre içinde iki ayrı sözleşmesini sonlandırmasının tesadüf olmadığını ileri süren Demirkırkan, uygulamanın sistematik olduğunu savundu.

Dava sonuçlanmadan hobi bahçesinin boşaltılmasına tepki gösteren Demirkırkan, “Hukuk devletinde beklenen mahkemenin kararını beklemekti. Ne var ki beklenmedi; mahkeme kararı çıkmadan polis ve zabıta marifetiyle bahçem fiilen boşaltıldı” ifadelerini kullandı.

Demirkırkan, belediyenin uygulamasının eleştiren ve itiraz eden yurttaşlar açısından emsal oluşturabileceğini belirterek, “Bugün bana yapılan, yarın itiraz eden ve eleştiren her vatandaşımıza yapılacaktır” dedi.