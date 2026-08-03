31 Mart 2024'te CHP'den Çekmeköy Belediye Başkanı seçilen Orhan Çerkez, önceki gün AKP saflarına geçti.

Çerkez, AKP'ye katılmasının ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı; paylaşımına "Vira Bismillah" ifadeleriyle başladı.

Paylaşımında kendisine rozet takan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu görüntüler bulunan video da paylaşan Çerkez, Erdoğan ile birlikte AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AKP Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı'ya da teşekkür etti.

Çerkez'in söz konusu paylaşımı yorumlara kapatması dikkat çekti.

Çerkez'in paylaşımı şöyle:

"Vira Bismillah…

40 yıl boyunca devletime ve milletime hizmet etmiş biri olarak; Bugün de tek gayem; seçim öncesinde Çekmeköylü hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, ilçemize daha güçlü projeler kazandırmak ve kalıcı eserler bırakmaktır. Yaptığım değerlendirmeler sonucunda AK Parti saflarına katılma kararı aldım. Bu süreçte bizlere yakın ilgi ve destek gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir'e ve İlçe Başkanımız Sayın Fatih Sırmacı'ya gönülden teşekkür ediyorum.

Çekmeköy'ümüz için bekleyen projeleri birer birer hayata geçireceğiz. Bunun ilk adımı da Çekmeköy ilçemizde trafik ve ulaşım sorununu büyük ölçüde hafifletecek "Yeşil Yol Projesi" olacak.

Projemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, bugüne kadar desteğini esirgemeyen tüm komşularımıza teşekkür ediyorum."