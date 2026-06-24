14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimlerine İYİ Parti çatısı altında giren ve İstanbul Milletvekili seçilen Nimet Özdemir, 24 Temmuz 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamış ve "Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerini kullanmıştı.



Özdemir, istifasından bir süre sonra 8 Ekim 2024'te ise CHP'ye katılma kararı almıştı. 17 Haziran 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına verdiği dilekçe ile CHP'den istifa ettiğini ve bağımsız milletvekili olduğunu beyan eden Özdemir, bugün AKP Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozet ile resmen AKP'ye katıldı.





AKP'LİLER YEMİN TÖRENİNDEKİ BAĞIRIŞIYLA DALGA GEÇMİŞTİ



28. Dönem Milletvekilleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 2 Haziran 2023 tarihinde yapılan yemin töreninin en dikkat çeken anlarından birine Özdemir imza atmış, kürsüde ettiği yemin sırasında bağırarak yaptığı "Atatürk" vurgusu ile sosyal medyada gündem olmuştu.





O günlerde AKP'ye yakın siyasetçilerin ve sosyal medya hesaplarının Özdemir hakkında yaptığı alaycı yorumlar ve kullanılan "Nimet hanım laik atak geçirdi" sözleri, Özdemir'in AKP'ye katılmasının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.



'CUMHURİYET KADINI OLDUĞUM İÇİN AKP'YE GİTMEDİM' DEMİŞTİ



Özdemir, kısa süre önce Naz Yavuzarslan'ın 'Abluka' adlı programına katılmış ve İYİ Parti'den istifa ettikten sonra neden AKP yerine CHP'ye gittiğine ilişkin soruya "Ben bir Cumhuriyet kadınıyım her şeyden önce. Ulu Önder Atatürk'ün bize hediye ettiği bu Cumhuriyet sayesinde bugün milletvekili olarak burada oturuyorum. Cumhuriyet değerlerine daha çok değer veren, Atatürk ilke ve inkılaplarını takip eden... Ve aynı zamanda ben muhalefetin oylarıyla vekil oldum. Yani İYİ Parti, iktidara karşı bir muhalefet partisiydi. Ben buna istinaden muhalefetin oylarını almış bir insan olarak muhalefet partisinde olmayı kendime daha uygun gördüm. O yüzden burayı tercih ettim." ifadeleriyle yanıt vermişti.