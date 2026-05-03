Aydın’da CHP seçmeninin oylarıyla büyükşehir belediye başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu, partiden istifa edip 14 Ağustos 2025’te AKP’ye geçmişti. Çerçioğlu, transfer sonrası girdiği ilk seçimi kaybetti.

14 KİŞİLİK ENCÜMEN ÜYELİĞİ İÇİN ADAYLAR YARIŞTI

Türkiye Belediyeler Birliği’nde yapılan encümen üyeliği seçiminde aday olan Çerçioğlu, belediye başkanlarının oy kullandığı seçimde encümen üyeliğinde tercih edilmedi. Türkiye genelinden toplam 757 belediye başkanı sandık başına gittiği seçimde 14 kişilik encümen üyeliği için adaylar yarıştı.

İLK SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ AMA...

Daha önce CHP kontenjanından encümen üyeliğine seçilen Çerçioğlu, bu kez AKP listesinden ilk sıradan aday gösterildi. Ancak yapılan oylama sonucunda gerekli desteği alamadı.