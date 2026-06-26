31 Mart 2019 seçimlerinde AKP'den aday olan ve Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, hakkında ortaya atılan 'taciz' iddialarının ardından AKP içerisinde hedef haline gelmiş ve 29 Ocak 2021 tarihinde 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti.



Yaklaşık bir yıl sonra AKP'den de istifasını açıklayan ve Mart 2023'te İYİ Parti'ye geçen Arı, 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde İYİ Parti çatısı altında yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçilmişti.





SIĞINMACILARI HEDEF ALMIŞTI



Arı, yeniden göreve gelmesinin ardından İYİ Parti'nin siyasi programı ile paralel uygulamalar yürütmüş ve Nevşehir genelinde sığınmacı ve mültecilere yönelik sosyal yardım programlarını tamamen kaldırmıştı.



Sığınmacıların kullanacağı hizmetlere yüzde 300'e varan zamlar yapan Arı, bu tercihlerinden seçmenlerin yüzde 90'ının memnun olduğunu belirtmiş ve sığınmacı karşıtı politikalar uyguladığı nedeniyle kendisini eleştirenlere şu ifadelerle yanıt vermişti:



"Sığınmacılara yüzde 250 dedik ama yüzde 300 zam yapacağız muhtemelen. 750 lira olan nikah ücretini de çok zam yapmıyoruz, 15 bin liraya çıkarıyoruz.



Bu şehirde bu konulardan dolayı huzursuz olan varsa başka bir şehre gidebilir. Eğer ruhsatsız bir işletmesi varsa kapatıyoruz. Hiçbir sığınmacıya da ruhsat vermiyorum. Geldiğimden beri bir tane bile imzalamadım. Hiçbir yabancının iş yeri açmasını imzalamadım ve imzalamayacağım da. Çünkü yüzde 53 bunun için bana oy verdi. Bugün olsa yüzde 70 oy verecek insanlar bunun için oy verme niyetindeler. Gereğini hep beraber yapmak zorundayız ve yüzde 53'e saygı duymalıyız"





AKP'YE GEÇER GEÇMEZ ÇARK ETTİ



25 Haziran'da Ankara'da düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozet ile yeniden AKP'ye dönen Arı, sığınmacı karşıtı politikaların AKP içerisinde rahatsızlığa neden olması üzerine kurmaylarına yeni bir talimat verdi.



Arı, AKP İl Başkanlığı ile yaptığı görüşmelerin ardından meclis üyeleri aracılığıyla 'sessiz sedasız' şekilde sığınmacılara yönelik kısıtlayıcı uygulamaların kaldırılmasını istedi.



İlk meclis toplantısında gündeme alınacak değişiklikler ile sığınmacıların Nevşehir'de kullandığı su ve nikah ücreti tarifesinde değişikliğe gidilecek. Ayrıca Arı, Nevşehir'de ruhsat talebinde bulunan sığınmacılara yönelik uyguladığı ambargoyu da tamamen kaldıracak.



