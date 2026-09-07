Muhalefet partilerinin aylardır tekrarladıkları siyasi slogan olan “Ya bize katıl, ya hapse atıl” klişesi, Üsküdar’da bir kez daha gerçekleşti. Bu kez, eskiden AKP’de siyaset yaparken CHP’ye geçen Amine Cansu Çelik, Üsküdar Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

AKP’den CHP’ye geçen Çelik, Üsküdar Meclis Üyesi ve Belediye Başkan yardımcısı görevini yürütüyordu. Çelik’le birlikte Üsküdar Belediye Ruhsat Müdürü Burak Aydın, işletmeci Erdem Koyunyerli ve Meclis Üyesi Ekrem Baki tutuklandı.

4 YAŞINDA KIZI VAR

Amine Cansu Çelik’in tutuklanmasına başta YENİ Parti olmak üzere muhalefet partileri sert tepki gösterdi. YENİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü, Çelik’in 4 yaşındaki kızı olduğunun altını çizerek, “Amine sadece bir belediye başkan yardımcısı değil; bir anne” ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya da, “Bu ülkede hukuk gerçekten herkese eşit mi yoksa iktidar karşısında eğilmeyenlere farklı mı uygulanıyor?” diye sordu. Tutuklanan genç annenin babasının da rahatsız olduğu biliniyor.

AKP’DEN AYRILDI DİYE Mİ?

Siyasi hayatına 2015 yılında AKP Üsküdar Mahalle Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Amine Cansu Çelik, 2016-2017 yıllarında AKP Üsküdar İlçe Kadın Kolları’nda önce yedek, ardından asil yönetimde görev aldı. 5 Nisan 2018’de gerçekleştirilen AKP Üsküdar Olağan Kongresi’nde ilçe yönetim kurulu üyeliğine seçilen Amine Cansu Çelik, daha sonra yerel yönetimlerden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

AKP’DEN İSTİFA ETTİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Çelik, 28 Mart 2022 tariihinde istifa etti ve iki sene bağımsız meclis üyesi oldu.

Çelik, 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Üsküdar Meclis Üyesi Adayı oldu. Bu sefer CHP’den meclis üyesi olan Çelik, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü.

460 GÜNDÜR TUTUKLU

Adana’nın Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, avukat eşi Celal Tekin ile birlikte 3 Haziran 2025’te tutuklandı. Tekin, 460 gündür tutuklu.

CHP’nin 30 yıl aranın ardından kazandığı Üsküdar’ın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da 37 gündür tutuklu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de eşi Murat Hürriyet ile birlikte tutuklandı ve 45 gündür cezaevinde.

AMİNE CANSU ÇELİK, AKP’DEN İSTİFA EDERKEN ŞÖYLE DEMİŞTİ:

Adaletten uzaklaştık, liyakatsizlik arttı

Amine Cansu Çelik 2022 mart ayında AKP’den istifasında şu mesajı paylaşmıştı: “Mahalle kadın kolları yönetim kurulu üyesi olarak başlayıp, İstanbul Büyükşehir ve Üsküdar Belediye Meclis üyeliği görevlerini üstlendiğim AKP’den bugün itibariyle istifa ediyorum. 19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim: Adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve bu kadarı da olmaz dediğimiz yanlışlardan.”

AKP’ye geçen diğer başkanlar

- Veysel Topçu— Dinar

- Mustafa İberyaArıkan— Söke

- Malik Ercan— Yenipazar

- Osman Yıldırımkaya— Sultanhisar

- Umut Yılmaz— Şehitkamil

- Yasemin Fazlaca— Altınova

- Hasan Ustaoğlu— Seydişehir

- Mustafa Güzel— Karkamış

- İsa Yıldırım— Aksu

- Levent Koç— Haymana

- Eren Ali Bingöl-Tuzla

- Orahan Çerkez- Çekmeköy

- Sacit Terzi-Şile

AKP’ye geçenler sefa sürüyorlar

AKP’den ayrılan Amine Cansu Çelik tutuklanırken, partilerinden istifa edip AKP’ye geçen belediye başkanları ise sefa sürüyor.

ÇERÇİOĞLU

Bunların başında, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu var. Çerçioğlu, AKP’ye geçtikten sonra iki davadan berat etti. Beraat ettiği ilk dava, yaklaşık 8 yıldır süren “ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma” davası oldu. Mahkeme yargılamada suç bulunmadığına hükmetti.

Çerçioğlu’nun beraat ettiği ikinci dava, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla 50 sanığın yargılandığı dava idi. Aynı davada iş insanı Erkan Karaarslan 13 yıl 6 ay, ASKİ eski Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt ise 14 yıl hapis aldı. Çerçioğlu’nun ailesine ait Jantsa’ya ‘Dış Ticaret Sermaye Şirketi’ statüsü verildi.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etmesinin ardından AKP’ye katıldı ve “Burası ailemdir” dedi. Tek oy almadan Beykoz’da Belediye Başkan vekili olan Vural’ın şansı bundan sonra açıldı. AKP’nin tüm kademesinde kabul gördü, İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Sarı kardeşlerin şirketine ihale verdi.

BURCU KÖKSAL

Erdoğan’ın rozetini taktığı ve ihya edilen bir başka belediye başkanı da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal oldu. Burcu Hanım’ın da şansı döndü, eşi Yasin Köksal’ın gözaltı kararı olduğu ancak parti değişiminden sonra uygulanmadığı medyaya yansıdı.