TBMM Genel Kurul’da söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özbudun’a sert bir çağrıda bulundu. Türkiye’nin fiilen bir Olağanüstü Hal (OHAL) rejimi yaşadığını savunan Emir, "Seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı sınırlanıyor, RTÜK yasal sınırlarını aşıyor, basın özgürlüğü bitirilmiş durumda ve Anayasa çiğneniyor" dedi.

Özbudun’a seslenen Emir, "Sessiz kalma hakkınız yoktur Hocam; çıkın ilminizi anlatın" diyerek, Aliya İzzetbegoviç’in "Düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliklerini hatırlayacağız" sözünü hatırlattı.

'KUTUPLAŞMANIN TARAFI OLMAK İSTEMİYORUM'

AKP Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Emir’in sözlerine yanıt verdi. Bugüne kadar tüm yurttaşların haklarını savunduğunu ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini belirten Özbudun, sessiz kalma tercihini şu sözlerle açıkladı: "Sosyal medyada trol çeteleri tarafından ciddi hakaretlere maruz kaldım. 175’i dava açmaya değer görülen bu hakaretler nedeniyle avukatlarım harekete geçti. Ben herhangi bir kutuplaşmanın tarafı olmak istemiyorum. Anayasa hukukçusu olarak sadece insan haklarını, demokrasi değerlerini ve hukukun üstünlüğünü savunuyorum."

'BURADAKİ SESSİZLİĞİNİZ OLMAZ'

Murat Emir, Özbudun’un yanıtının ardından yerinden söz alarak eleştirilerini sürdürdü. Özbudun’un AKP’ye geçişine dair yorum yapmadığını vurgulayan Emir, "Anayasa ayaklar altına alınıyor, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı çiğneniyor. İdare, valilikler ve İçişleri Bakanlığı yasaları yanlış uyguluyor. Anayasa Mahkemesi’ne gidiyoruz ama hakkımızı 2 yıl sonra alıyoruz. Hocam, buradaki sessizliğiniz olmaz" dedi.

'ÖZEL ÇAĞIRDIYSA, DAVUTOĞLU'NA NEDEN SÖYLEMEDİNİZ?'

Tartışmalara Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da katıldı. Özbudun’un CHP lideri Özgür Özel tarafından davet edildiğini ancak bu durumu Gelecek Partisi’ne bildirmediğini öne süren Özdağ, "CHP listelerinden Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti olarak seçime girdik. Başka partiye geçebilirsiniz, kanunlar buna izin verebilir ama bu ne kadar ahlaki? Özgür Özel sizi çağırdıysa bunu Ahmet Davutoğlu’na neden söylemediniz? Biz de gereğini yapardık" diye sordu.

GERGİN ANLAR

CHP’li Günaydın’ın Özbudun’a yönelik sözleri salonda gürültüye yol açarken, oturumda tansiyon bir süre düşmedi. Tartışmalar, Özbudun’un siyasi geçmişi ve Anayasa ihlallerine karşı tutumu üzerinden devam etti.