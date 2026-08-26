Temmuz 2026 tarihli genel seçim oy tercihi araştırması, İstanbul Tuzla sonuçları ve İstanbul 1. Bölge'deki siyasi eğilimlerin güncel tablosunu ortaya koydu. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün CHP'den istifa ederek katıldığı AKP'nin YENİ Parti'nin arkasında kaldığı görüldü. TUZLA'DA YENİ PARTİ BİRİNCİ SIRADA Paylaşılan araştırma verilerine göre siyasi partilerin Tuzla'daki oy oranları şu şekilde sıralandı: YENİ Parti: Yüzde 36,8

AKP: Yüzde 32,9

DEM Parti: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 5,0

YRP (Yeniden Refah Partisi): Yüzde 3,6

ZP (Zafer Partisi): Yüzde 3,5

İYİ Parti: Yüzde 3,2 İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ PROJEKSİYONU Tuzla'yı da kapsayan İstanbul 1. Bölge genelindeki milletvekili dağılım projeksiyonuna göre, meclise girmesi öngörülen sandalye dağılımı şu şekilde yansıdı: Parti Milletvekili Sayısı YENİ Parti 16 AKP 12 DEM Parti 3 YRP 1 İYİ Parti 1 TİP 1 ZP 1 BELEDİYE BAŞKANI AKP'YE KATILMIŞTI Anket sonuçları, bölgedeki kritik siyasi gelişmelerin ardından geldi. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Tuzla Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl, 1 Ağustos tarihinde AKP'ye katılmış ve Bingöl'e parti rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılmıştı. Yaşanan bu geçişin ardından açıklanan ilk veriler, bölgedeki seçmen tercihlerinin YENİ Parti lehine ivme kazandığını gösterdi.

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