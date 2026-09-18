İzmir’in Foça ilçesinde CHP’den yüzde 49.6’yla seçilip geçen 10 Eylül’de AKP’ye transfer olan Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’ya vatandaşın tepkisi dinmiyor. Parti rozetini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın taktığı Fıçı önceki gün ilçede düzenlenen uluslararası plaj voleybolu turnuvasının akşam etkinliğine katıldı.
Fıçı 10 Eylül’de AKP’ye transfer oldu.
FOÇA’DA KIRMIZI KARTLI PROTESTO
Fıçı’nın etkinlik alanına gelişi sırasında toplanan bazı vatandaşlar kırmızı kart kaldırdı, başkanı yuhaladı. Vatandaşlar, “Oyumuzu geri istiyoruz”, “Fıçı belediye başkanlığından da istifa etsin” sözleriyle tepkilerini dile getirdi. Esnaf eyleme alkışlarla destek verdi. Protesto gösterisine polis müdahale etti.