CHP’lilerin oylarıyla Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, partisinden istifa ettikten aylar sonra AKP’ye katıldı. CHP lideri Özür Özel’in “Tosuncuk” dediği Özarslan’ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Özarslan, AKP’ye geçince belediye başkanlık makamında da dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Özarslan’ın CHP’li olduğu dönemde ve bağımsız olarak görev yaptığı süreçte makam koltuğunun arkasında yalnızca Atatürk’ün büyük boy kalpaklı portresi vardı. AKP’ye geçince odaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın portresi de asıldı. Atatürk’ün tablosu ise küçüldü.

‘HIRSIZLA İŞİM OLMAZ’

Özgür Özel, Özarslan CHP’den istifa edince mesaj göndermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: “Benim hırsızla yolsuzla işim olmaz, AK Parti’nin işi olur. Sana kahve ısmarladığım, seni dinlediğim, seni insan yerine koyduğum için kendimden utanıyorum. Hak ettiğin yeri buldun, sana hırsız diyenlere sığındın. Sana yakışan yerdesin.”

Cumhurbaşkanına ‘Hakkım haram olsun’ demişti

Özarslan, 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmiş ve “Cumhurbaşkanlığı makamına 80 milyon TL’ye alınan dört adet Mercedes tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını hiçe saymaktır. Bu araçlar iade edilmezse Hakkım Cumhurbaşkanı’na haram olsun” demişti. 22 Şubat 2026’da ise bunu silmişti.