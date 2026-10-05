21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, oluşturduğu yeni MYK ile il ve ilçelere atamalar yapmış, CHP İzmir İl Başkanlığındaki değişikliğin ardından Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa etmişti.



İstifasının ardından kurulması halinde Özgür Özel'in partisine geçeceğinin sözünü veren ancak 24 Temmuz'da kurulan YENİ Parti'ye katılmama kararı alan Tugay, 7 Ekim'de AKP Genel Merkezi'nde düzenlenecek AKP Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takacağı rozet ile iktidar partisine katılacak.





Tugay'ın transferi başta İzmirli vatandaşlar olmak üzere muhalif seçmende büyük bir öfkeye neden olurken, Tugay'ın AKP'ye yönelik yakın geçmişte kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden gündem oldu.



"EŞİM BENİ BOŞAR" DEMİŞTİ



Tugay, AKP'ye transfer olacağına ilişkin iddiaları birçok kez yalanlarken, yaptığı yalanlama açıklamalarının birinde çok sert ifadeler kullanmış ve böyle bir şeyin mümkün olamayacağını öne sürmüştü.





AKP'ye geçmesi halinde hiçbir tanıdığının yüzüne bakamayacağını, annesinin kendisini evlatlıktan reddedip, eşinin ise kendisini boşayacağını belirttiğini söyleyen Tugay, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Benimle bu konuyla ilgili hiçbir AKP'li temas kurmadı. Ben 59 yaşındayım. Bunca yıldır bir dünya görüşüm, hayata bakışım var. Bunları bir günde yok sayıp AKP'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz.



Annem 'senin evlatlıktan reddederim' dedi. Eşim 'seni boşarım' dedi. Ayrıca AKP'nin şimdiki yönetim anlayışıyla bir şey yapmak mümkün mü? Bu iddiaların tamamı asılsız. Biz liyakat esaslı işe alım yapıyoruz. Demokrasi ile belediyeyi yönetiyoruz. Sadece tek bir kişiye sorarak icraat yapan bir partide bunlar nasıl olabilir? Dünya görüşümüzle uyuşmaz."