Yeni Parti lideri Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AKP’ye geçmesinden bir gün önce aile şirketi için “Batmak üzere olan jant firmasını da takip edeceğiz. Bakalım bundan sonra ne olacak?” diye sordu.

Ercan Çerçioğlu

12,7 KATINA ÇIKTI

Bu sorunun cevabı dün geldi. Çerçioğlu’nun eşinin yönetimindeki Jant Firmasının sermayesi, 107 milyon TL’den 1 milyar 357 milyon TL’ye yükseltildi, firma TOGG’un yeni araç programına da tedarikçi olarak seçildi. Geçmişte satışları yüzde 25 gerileyen ve zarar açıklayan firmanın borsada işlem gören hisseleri, Çerçioğlu’nun parti değiştirmesi sonrası yükselişe geçmişti.

Özlem Çerçioğlu

Çerçioğlu’nun 14 Ağustos 2025’te AKP’ye katılması sonrası eşi Ercan Çerçioğlu’nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu Jantsa A.Ş ve bağlı ortaklığı JMW Jant’ın sermayesi 12,7 katına çıktı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre JMW Jant’ın 107 milyon 20 bin TL olan sermayesi, 18 Mayıs 2026 tarihli olağanüstü genel kurul kararıyla 1 milyar 250 milyon TL artırıldı ve 1 milyar 357 milyon 20 bin TL’ye yükseldi.