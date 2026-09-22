19 Mart 2024'te tarihinde ilk kez sandıklardan ikinci parti olarak ayrılan AKP, muhalif belediyelere yönelik sürdürülen yargı operasyonlarının ardından birçok muhalif belediye başkanını bünyesine katmıştı.



AKP'ye geçen belediye başkanlarına her geçen gün yenileri eklenirken, geçtiğimiz haftalarda İzmir'in Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da Erdoğan'ın taktığı rozet ile AKP'ye katılmıştı.





Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da bir süredir Ankara'da görüşmeler yürüttüğü ve AKP'ye katılmaya hazırlandığı iddia edilmiş, Yıldız cephesinden iddialara yönelik herhangi bir açıklama gelmemişti.



YILDIZ'I TERLETECEK ARŞİV



Transfer söylentileri devam ederken, Onur Emrah Yıldız'ın geçtiğimiz yıl yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden viral oldu.





19 Mart 2025 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda ismin gözaltına alınmasıyla başlayan süreci protesto eden Yıldız, Mayıs 2025'te çocuklarla yaptığı bir etkinlikte şu ifadeleri kullanmıştı:



"Silivri zindanında bir yiğidimiz yatıyor.



Sizlerin ve bizlerin ve geleceğin kurtarıcısı, ümidimiz, İstanbul’un değil Türkiye’nin gözbebeği, sayın Ekrem İmamoğlu başkanımızın var olduğu her dünyada her şey çok güzel olacak.



Korkmuyoruz, susmuyoruz”