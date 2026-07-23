Cengiz Karagöz



CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’ün AKP’ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor.



Bingöl’ün hemşehri derneklerinde yaptığı toplantılarda kullandığı ifadeler tartışmaları daha da alevlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) hedef alan Bingöl, imar planının onaylanmaması halinde yaklaşık 50 bin kişinin mağdur olacağını savunarak, “Ben şimdi bir adım atmak zorundayım” dedi.





Parti değiştireceği yönündeki iddialara da değinen Bingöl, “Bizim bir korkumuz yok. Bir kabahatimiz de yok. Suçumuz varsa o da bu usulsüzlükleri ortaya çıkarmak” ifadelerini kullandı.



'ÇIKMAZA GİRDİM'



Bir vatandaşın, “Ben sana oy verdim. AKP’ye geçersen o oyum sana haramdır” sözleri üzerine Bingöl, “Ben istifa etmeyi daha doğru buluyorum ama 50 bin insanın durumu ile ideoloji arasında çıkmazdayım” ifadelerini kullandı. Bingöl’ün 14 Ağustos’ta AKP’ye katılacağı öne sürüldü.





Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, hemşehri dernekleriyle yaptığı toplantıda parti değiştireceği iddiaları nedeniyle tepkiyle karşılanıyor.