CHP'den istifa ederek tartışmalı bir şekilde AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ilaçlama görevini yerine getirmediği gerekçesiyle 10 ilçe belediyesinden açıklama geldi.

Aydın'da Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, kentteki ilaçlama sorununa ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

'HALK SAĞLIĞI İHMALE GELMEZ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşere istilasıyla baş başa bırakılmasını kabul etmiyoruz! İlaçlama ile ilgili yetki ve sorumluluk Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde olmasına rağmen bu görevin yerine getirilmemiş olması halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eder hale gelmiştir. Sivrisinek ve haşere istilasıyla vatandaşlarımızın hem sağlığını hem de yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu ihmalkârlığa seyirci kalamayacağız. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yerine getirmediği ilaçlama hizmeti, vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bu akşamdan itibaren Cumhuriyet Halk Partili 10 ilçe belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir. Halk sağlığı ihmale teslim edilemez."