Son yerel seçimlerde CHP’den seçilen ve olaylı bir sürecin ardından AKP’ye geçen Ankara Keçiören Belediye Başkamı Mesut Özarslan ilçede “Karakucak Dünya Güreş şampiyonası’’ düzenledi.

Özarslan başarılı güreşçilere yüz binlerce dolar ödül dağıttı. 52 gün önce AKP’ye geçen Özarslan, ödül törenindeki konuşmasında “Öyle bir Cumhurbaşkanımız, öyle bir dünya liderimiz var ki herkes onu örnek alıyor’’ sözleriyle AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı övdü.

AKTÜRK’E 100 BİN DOLAR

Şampiyonada dereceye giren pehlivanlara toplam 326 bin dolar ödül dağıtıldı. Birinciye 100 bin dolar, ikinciye 30 bin dolar, üçüncü olan iki güreşçiye ise 15’er bin dolar ödül verildi. Diğer sikletlerde dağıtılan ödüllerle birlikte şampiyonada toplam 326 bin dolar (15 milyon 620 bin TL) ödül verildi.

Şampiyonada milli güreşçi Feyzullah Aktürk dünya şampiyonu olurken, Azerbaycan, Hindistan, Moldova, İtalya, Romanya, Kırgızistan ve, Rusya’dan sporcular derece aldı. Türk Karakucak Milli Takımı da Dünya Şampiyonu oldu.

TEK GÜN 25,5 MİLYON

YENİ Parti lideri Özgür Özel’in istifa sürecinde ‘Tosuncuk’ dediği Mesut Özarslan, 15 Temmuz’da düzenlediği tek günlük etkinlik için de 25,5 milyon lira harcamıştı. Sadece yemek masrafı olan 15 Temmuz programda 25,5 milyon liranın hangi kalemler için harcandığı açıklanmamıştı. Özarslan’ın istifası kendisini bu göreve öneren ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı da zor durumda bırakmıştı.

Ödülleri Yerlikaya verdi

Ödülleri, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararı ile kesinleşen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi. Ödül törenindeki konuşmasında Erdoğan için “Ağaların ağası, liderlerin lideri’’ diyen Yerlikaya, bir süre önce Ankara’daki Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda oğlunun rakibine mağlup olmasına sinirlenmiş ve tribünlerden sahaya atlamıştı. Yerlikaya, maçın hakemini kolundan tutarak zorla salondan çıkarmaya çalışmıştı.