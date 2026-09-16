8 Eylül’de gerçekleştirilen yenilenen seçimde AKP’nin adayı Dündar Ziya Gültekin, 42 oyun 23’ünü alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilmişti. CHP-YENİ Parti grubunun adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oyda kalmıştı. AKP'YE GEÇTİ MAKAMI ALDI Başkanvekilliği seçimi öncesindeki parti değişikliğiyle gündeme gelen meclis üyesi Tahsin Usta’nın, seçimden kısa süre sonra belediye başkan yardımcılığı görevine atanması Üsküdar siyasetinde yeni bir tartışma başlığı oluşturdu. İSMAİL SAYMAZ DUYURMUŞTU SÖZGÜ Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Tahsin Usta kendisine AKP tarafından belediye başkan yardımcılığı teklif edildiğini açıklamıştı. Usta "Hizmet edebilmek için" teklifi kabul ettiğini savunmuştu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçim süreci hukuki itirazların ardından yeniden düzenlenmişti. 8 Eylül’de yapılan başkanvekilliği seçiminde AKP’li Dündar Ziya Gültekin 23 oyla Üsküdar Belediye Başkanvekili seçilirken, CHP ve YENİ Parti’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oyda kalmıştı.

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