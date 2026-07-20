Cengiz KARAGÖZ

Son olarak belediye, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 11 bin 434 metrekarelik araziyi satışa çıkardı. Buna göre sağlık tesis alanı, konut ve ticaret alanı, anaokulu ile belediye hizmet alanı imarına sahip taşınmaz için 182 milyon 954 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Gürzel, AKP’ye katıldıktan yaklaşık bir ay sonra belediye ve belediyeye ait şirketlerin SGK ve vergi borçlarına karşılık taşınmaz satışı yapabilmesi için belediye meclisinden yetki almıştı.

10 Ekim 2025 tarihli bu karara CHP’li Meclis üyeleri Gökhan Taneri Vural ile Burak Korkmaz dava açmış, İstanbul 7. İdare Mahkemesi, taşınmaz satışında karar alma yetkisinin belediye meclisine ait olduğunu belirterek işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.