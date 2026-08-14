Sabah Gazetesi yazarı Oken Müderrisoğlu’nun adını açıklamadığı AKP’li kaynaklara dayandırdığı yazısında şu bilgiler yer aldı:

“Yasa yapımında emeği geçen siyasilerden dinlediğim iki hususu kısaca aktarmak isterim. ABD PKK/YPG terör gruplarını ciddi ölçüde silahlandırmıştı. Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 4 bin TIR silah yardımı yapılmasını net bir dille eleştirmiş, “Bir terör örgütü ile bir başka terör örgütüne sahip çıkılarak mücadele edilemeyeceğini” ısrarla vurgulamıştı. “Sahi, bu silahlara ne oldu?” AK Parti yöneticilerinden dinlediğim kadarı ile ABD, bahse konu silahların sofistike olanlarını farklı operasyonlarda kullanmak üzere toplamış!

Bir diğer husus da PKK terör örgütünün finansal ağının büyüklüğü ve olacağı? Örgütün nakit akışı yanında stok maddi varlığının ne kadar olduğuna dair değişik tahmin ve hesaplar var.

PKK’NIN PARASI NEREDE?

Örgütün en az 1.5-3 milyar doları yönettiği, ortalama tahminlerde bu hacmin 10 milyar dolardan az olmadığı, en üst projeksiyonda ise 20 milyar doları aştığı belirtiliyor. Bu hesaplara ilişkin ilginç yorumu yine kıdemli bir AK Partili isimden dinledim. Aktarımına göre, PKK’nın kara parasının tutulduğu paravan şirketler, bu örgütü himaye eden ülkelerin istihbarat servislerinin gizli/karanlık operasyonlarının da birer aracı imiş! Yani PKK’daki nakit kaynaklar sanılandan az olabilirmiş!

ABD binlerce TIR silah göndermişti

Resmi makamlar ve Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ABD Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’ya en az 23 bin tır askeri mühimmat, araç ve lojistik malzeme gönderdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs 2017’de onayladığı resmi kararnamenin ardından başlayan bu sevkiyat, Türkiye sınırındaki terör tehdidine karşı Ankara-Washington hattında diplomatik gerilimi tırmandırmıştı. Gece saatlerinde Irak sınırı üzerinden Suriye’nin kuzeydoğusuna giriş yapan askeri konvoyda, ağır silahlar, zırhlı araçlar, havan topları ve mühimmat taşıyan çok sayıda tır yer aldığı kayıtlara geçirilmişti. Bu silahların PKK terör örgütü tarafından nerede saklandığı ve kullanıldığı ise açıklanmadı.