Cumhur İttifakı, Amasya’daki seçimlerde ikiye bölündü. İl Genel Meclisi seçiminde hem AKP hem de MHP aday çıkardı. CHP’nin destek verdiği MHP’li Akın Yağız Demirelli başkan, CHP’li Alaattin Korkmaz ise yardımcı seçildi.

AKP KAYBETTİ

Meclis’te AKP 10, CHP 8 ve MHP’nin de 4 üyesi bulunuyordu. Yapılan oylama sonucunda MHP’li Demirelli’ye 12, AKP’li Nihat Derici’ye ise 10 oy çıktı. Böylece AKP’li aday MHP’ye karşı yarışı kaybetti. Seçim sonucunu değerlendiren CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, “Yeni dönemde; Amasya’mızın köyleri ve beldeleri için, halkımızın ihtiyaçlarını önceleyen, şeffaf, adil ve çözüm odaklı bir anlayışla önemli çalışmalara imza atılacağına inanıyorum. Hayırlı olsun” dedi.