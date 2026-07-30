CHP'den istifa etmesinin ardından AKP'ye katılacağına yönelik iddialar gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON AŞ’nin Bornova’daki merkez şantiyesinde mesai öncesi çalışanlarla bir araya geldi. Şantiye çalışanlarıyla kahvaltı yapan Tugay, konuşmasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye ve İzmir’e gönülden bağlı olduğunu belirten Tugay, kamu hizmetinde en küçük bir yanlışa dahi geçit vermeyeceklerini ifade etti.

'İHANET İÇİNDE OLAN HERKESLE MÜCADELE EDERİM'

Konuşmasında memleket sevgisi ve dürüstlük vurgusu yapan Başkan Tugay, "Ben bu memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde olan herkesle de mücadele ederim. Benim istediğim sizin alkışınız değil, gönlünüzdeki güven ve rızadır. Birbirimize inanarak, dayanışma içinde hareket edelim. Millet bizi bu göreve getirdi, sizler de kamu hizmeti yapıyorsunuz. Hep birlikte insanlara mahcup olmayacak şekilde işimize sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

'KİM KENDİNİ HANGİ TARAFTA KONUMLARSA KONUMLASIN'

Belediyenin ve yapılan işlerin halka ait olduğunu hatırlatan Tugay, kurumun geleceğine dair kararlılığını dile getirdi. Tugay, "Kimsenin en küçük bir yanlış yapmasına izin vermeyeceğim. Kim kendini hangi tarafta tanımlarsa tanımlasın, benim için önemli olan tek şey sizlerin dostluğu, inancı ve dayanışması. Bu belediye her geçen gün daha iyi olacak. Kimsenin bu belediyeyi kötü bir noktaya götürmesine izin vermeyeceğiz; bunu hep birlikte sağlayacağız" dedi.

MURAT KURUM'LA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Tugay geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la bir araya gelmişti. Bu görüşme, Tugay'ın AKP'ye katılacağı iddialarını kuvvetlendirse de kendisi 'bağımsız' devam edeceğini söylemişti.

Gçemişte de birçok CHP'li belediye başkanı AKP'ye katılmadan önce Kurum ile bir araya gelmişti.