YRP İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısıyla Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın "Son Ispartalı" adını taşıyan kitabındaki 28 Şubat değerlendirmelerini sert sözlerle hedef aldı. Bekin'in AKP'ye katılacağı iddia ediliyordu.

"KİTAPTAKİ İFADELER FETÖ RETORİĞİDİR"

Kitapta yer alan iddiaların Milli Görüş çizgisiyle bağdaşmadığını belirten Bekin, yapılan açıklamaları "FETÖ retoriği" olarak tanımladı. Konu karşısında sessiz kalmayacağını vurgulayan Bekin, parti yönetimine ve Genel Başkan’a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bundan sonra Milli Görüş adına konuşulacak ve Milli Görüş adına milyonlardan oy istenecekse bu iftiranın gölgesinde, bu hakaretin karşısında sinmek, intihar pimini çekmekten farksızdır. Sorumluluğum ve ilkesel duruşum nedeniyle Muhterem Genel Başkanıma ve parti yönetimine tekrar sesleniyorum; eğer Yeniden Refah Partisi 28 Şubat'ın karşısında değilse, 28 Şubat'ın inanan ve mütedeyyin insanlara bir zulüm mekanizması olduğunu kabullenmiyorsa sessizlik ve kabullenmemek onların tercihidir."

İSTİFA SİNYALİ: "GÖRÜŞMELERDEN SONRA KARAR VERECEĞİM"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğan Bekin, YRP’den istifa edip etmeyeceği ya da başka bir partiye geçip geçmeyeceği yönündeki soruya açık kapı bıraktı. Bekin, nihai kararını kendisine destek veren vatandaşlar ve seçmenleriyle yapacağı istişarelerin ardından duyuracağını ifade etti.