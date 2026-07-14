Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin Haziran 2026 dönemine ait kamuoyu araştırması, CHP'deki liderlik tartışmalarının seçmen tercihleri üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Üç farklı siyasi senaryonun test edildiği ankette, AK Parti'nin yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu ihtimalde birinci parti konumuna yükselebildiği görüldü.

Araştırma kapsamında katılımcılara üç ayrı siyasi tablo sunularak partilerin alabilecekleri oy oranları ölçüldü. Ortaya çıkan sonuçlar, lider isimlerinin seçmen davranışı üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ortaya koydu.

KILIÇDAROĞLU LİDERKEN AKP ZİRVEDE

Ankette yer alan ilk senaryoda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu bir siyasi iklim test edildi. Bu tabloda AK Parti yüzde 24,5 oy oranıyla ilk sırada yer alırken, CHP’nin oyları yüzde 13,1 seviyesinde kaldı. Sandığa gitmeyeceğini belirten seçmenlerin oranı ise yüzde 14 olarak ölçüldü. AK Parti, araştırma kapsamındaki üç farklı modelleme arasında yalnızca bu senaryoda birinci parti olmayı başardı.

ÖZGÜR ÖZEL'Lİ CHP FARK ATIYOR

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığı koltuğunda yer aldığı ikinci senaryoda ise seçmen eğilimleri tamamen değişti. Bu modelde CHP, yüzde 36,6 oy oranına ulaşarak en yakın rakibi AK Parti ile arasındaki farkı 12,1 puana çıkardı. Bu senaryoda "Oy kullanmayacağım" diyen protesto seçmenin oranı ise yüzde 6,5 seviyesine kadar geriledi.

YENİ PARTİ KURULURSA AKP'Yİ GEÇİYOR

Araştırmada son olarak Özgür Özel’in CHP’den ayrılarak yeni bir siyasi parti kurması ihtimali değerlendirildi. Bu tabloda Özgür Özel’in yeni partisi yüzde 27,3 ile ilk sıraya yerleşti. Aynı senaryoda AK Parti yüzde 24,3 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde kalan CHP’nin oy oranı yüzde 9,7 olarak hesaplandı.