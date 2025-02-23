Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AKP 8. Olağan Kongresi'nde yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu belli oldu.
Listede çok sayıda İYİ Partili ismin yer alması dikkat çekti.
5 ESKİ İYİ PARTİLİ LİSTEDE
İYİ Parti'den istifa edip AKP'ye transfer olan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Konya Milletvekili Ünal Karaman, İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinde yer aldı.
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu da kongrede Erdoğan'ın rozet taktığı isimler arasındaydı.
AKP'ye transfer olan isimlerden İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel'e ise, yeni yönetim listesinde yer verilmedi.
ÖN SEÇİMLE DEĞİL, AKŞENER'LE SEÇİLDİLER
İYİ Parti'de 2023 genel seçim öncesi milletvekili listeleri belirlenirken parti tabanına bazı isimler sorulmuş, adaylar ön seçimle belirlenmişti.
Ancak Salim Ensarioğlu, Seyithan İzsiz, Kürşad Zorlu, Ünal Karaman ve Ersagun Yücel'in ön seçime girmeden, o dönem partinin genel başkanı olan Meral Akşener'in kontenjanından seçilmişti.
'UTANMIYORSANIZ SORUN YOK'
Program başlamadan önce salona el ele tutuşup gelen Ünal Karaman, Dursun Ataş ve Salim Ensarioğlu İYİ Partililerin tepkisini çekti.
Gülerek poz veren eski İYİ Partililere, İYİ Parti Medya Tanıtım Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili olan Selcan Taşçı, "Utanmıyorsanız sorun yok" yorumunda bulundu.
'PROFESYONEL VEKİL OLMUŞ'
Bir tepki de İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ten geldi.
Ünal Karaman'a 'dolar' imasında bulunan Öztürk, "Güya siyaseti hiç sevemediğini söylüyordu, meğerse; profesyonel vekil olmuş" ifadelerini kullandı.